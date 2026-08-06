Западный Берег и сектор Газа: по меньшей мере шесть палестинцев получили ранения, когда израильские поселенцы ворвались в общину Хирбет-а-Туба, мухафаза Хеврон, в утренние часы по местному времени, подожгли несколько построек, а затем скрылись с места происшествия.