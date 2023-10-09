Знакомимся с одним из самых «больших мальчиков» на российском авторынке

﻿﻿"О! А я, наблюдая издалека, решил, что вы почему-то снова взяли Exeed VX на тест-драйв", - так поприветствовал меня коллега, наблюдая за тем, как я устанавливаю "корпус" Jetour X90 Plus в редакционная стоянка.