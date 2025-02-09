Российский боец ММА Борщев проиграл Нолану на турнире UFC 312 в Сиднее

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Борщев потерпел поражение от представителя Австралии Тома Нолана на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 312, который прошел в австралийском городе Сидней.
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