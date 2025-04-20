В Финляндии начали продавать «лысые» ананасы

В финских супермаркетах сети Lidl начали продавать ананасы без зеленых «корон». Решение защитит кошельки покупателей от лишних трат и поможет снизить вредные выбросы от транспортировки плодов, рассказывает 18 апреля портал Euro Puls.
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