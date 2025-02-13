В Европе решили усилить поддержку Киева после разговора Путина и Трампа

FT: Страны Европы решили усилить поддержку Киева после разговора Путина и Трампа Шесть европейских стран, в том числе Германия, Франция и Великобритания, решили усилить поддержку Киева после телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
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