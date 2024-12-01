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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «Может, нашему биатлону не хватает такого человека, как Усманов. Что касается лыж, поляна уже зачищена бомбометательницей»

30 ноября российский предприниматель Алишер Усманов был избран президентом Международной федерации фехтования (FIS).

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