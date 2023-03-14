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Водителей предупредили об ограничении движения в тоннеле петербургской дамбы

Возможны полные остановки транспортного потока на 7–10 минут. Временные ограничения автомобильного движения в транспортном отсеке Невской стороны петербургской дамбы введут с 15 до 16 марта.

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