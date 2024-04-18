Мужчина решил наказать незаконных жильцов и заколотил их дверь снаружи

Дмитрий Гурин

Вообще то почти во всех штатах США за незаконное проникновение даже не в дом а на территорию можно легко словить пулю или картечь. Кто ни будь обратил внимание почему почтовые ящики у домов расположены не на фасаде а у тропинки перед самим домом. С молочниками проще у фирмы договора с каждым собственником что молочник ставит бутылки на крыльце. Украл бутылку, всего лишь бутылку (даже пустую) и можешь по этапу загреметь лет на 10-ть по совокупности статей кража и незаконное проникновение.