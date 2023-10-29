Зеленский заявил, что лично возглавит оборону Авдеевки

Самое интересное, с точки зрения ведения боевых действий для России, такой придурок, как зеля более выгоден, чем осторожный Залужный

Андрей Максимов

Занюханный (буквально!) генитальный (буквально!) пианист мнит себя великим полководцем? Ржакасукабля! Он, скорее, за бугор свалит, сделает пластическую операцию, и будет свои миллиарды, на хохлятской крови заработанные, проживать. Если, что очень вероятно, его хозяева не пристрелят.