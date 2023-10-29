Благодаря французской военной разведке и тем, кто украл у неё информацию прояснилась картина построения боевого порядка ВСУ в районе Авдеевки.
Зеленский заявил, что лично возглавит оборону Авдеевки
Комментарии
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А
Андрей
Самое интересное, с точки зрения ведения боевых действий для России, такой придурок, как зеля более выгоден, чем осторожный Залужный
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8 час.
Meerflieger
Потому-то он и живой. Пока...
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7 час.
Андрей Максимов
Занюханный (буквально!) генитальный (буквально!) пианист мнит себя великим полководцем? Ржакасукабля! Он, скорее, за бугор свалит, сделает пластическую операцию, и будет свои миллиарды, на хохлятской крови заработанные, проживать. Если, что очень вероятно, его хозяева не пристрелят.
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6 час.
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