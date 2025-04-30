В Госдуме предложили создать механизм выплаты пенсий студентам военных вузов

Депутат Государственной Думы Амир Хамитов, представляющий партию «Новые люди», обратился к заместителю министра обороны Российской Федерации Анне Цивилевой с предложением разработать систему начисления пенсии по потери кормильца для студентов военных учебных заведений, передает РИА Новости.
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