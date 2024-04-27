Скандинавские страны остались без алкоголя. Все из-за северокорейских хакеров

Из-за кибератаки на шведскую логистическую компанию по всей стране опустеют магазинные полки с крепким алкоголемИз-за кибератаки, предположительно совершенной хакерами из Северной Кореи, Швеция и другие скандинавские страны столкнулись с угрозой дефицита алкоголя.