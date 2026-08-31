Военные Ирана сбили американский дрон MQ-9 Reaper над Ормузским проливом Армия Исламской Республики атаковала суда, принадлежащие Соединённым Штатам, выпустив в их .
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