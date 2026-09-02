Нападения подростков в школах Канска и Башкирии: причины и меры безопасности

С начала сентября в российских школах произошло несколько нападений учеников. Клинический психолог рассказала о причинах агрессивного поведения подростков, а местные жители обсудили проблемы безопасности в учебных заведениях.
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