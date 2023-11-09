ЄП: партия Вагенкнехт опаснее для Киева, чем "Альтернатива для Германии"

Новая политическая партия, возглавляемая бывшим лидером Социалистической левой партии Германии (Die Linke) Сарой Вагенкнехт, представляет большую угрозу для Киева, чем праворадикальная "Альтернатива для Германии".
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