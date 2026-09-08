Паслер оценил шансы Орлова на мандат в Заксобрании Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер оценил перспективы дальнейшей политической карьеры действующего главы Екатеринбурга Алексея Орлова, сообщает корреспондент «ФедералПресс».
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