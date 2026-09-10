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Медицина 2.0

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Некоторых людей призвали отказаться от сна на спине

Некоторых людей призвали отказаться от сна на спине

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что некоторым людям стоит отказаться от сна на спине. Его слова приводит издание El Confidencial.

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