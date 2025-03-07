Министерство труда США расследует деятельность Scale AI

Министерство труда США (DOL) проводит расследование в отношении стартапа Scale AI, занимающегося маркировкой данных, на предмет соблюдения Закона о справедливых трудовых стандартах, стало известно TechCrunch.
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