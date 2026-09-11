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Газета.ру

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Политолог Маркелов: говоря об угрозе жизни, Зеленский хочет получить оружие

Политолог Маркелов: говоря об угрозе жизни, Зеленский хочет получить оружие

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужна история об угрозе его самолету, чтобы использовать ее как очередное подтверждение того, что Киев якобы находится под постоянным давлением и нуждается в дополнительной защите Запада.

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