«Брови как у Брежнева»: Дана Борисова показала лицо после пластической операции

Телеведущая Дана Борисова поделилась результатом своих пластических операций. На личной странице в соцсетях она разместила фото с макияжем и обратила внимание подписчиков на то, как удачно он подчеркнул ее новую внешность.
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