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Харрис опровергла мнение, что она станет продолжателем курса Байдена

Харрис опровергла мнение, что она станет продолжателем курса Байдена

Вице-президент США Камала Харрис, выдвинутая Демократической партией США в качестве кандидата на пост главы государства, опровергла мнение, что она продолжит президентский курс Джо Байдена в случае своего избрания.

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