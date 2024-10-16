Харрис опровергла мнение, что она станет продолжателем курса Байдена

Вице-президент США Камала Харрис, выдвинутая Демократической партией США в качестве кандидата на пост главы государства, опровергла мнение, что она продолжит президентский курс Джо Байдена в случае своего избрания.
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