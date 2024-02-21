В Госдуме не поддержали законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Документ внесли в парламент в конце 2023 года Правовое управление Госдумы не поддержало законопроект о запрете абортов в частных клиниках, так как он не согласуется с некоторыми нормами федеральных законов, пишет "Парламентская газета".
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