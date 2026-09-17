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Аргументы и Факты

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Под Гатчиной волки напали на посёлок возле леса

Под Гатчиной волки напали на посёлок возле леса

Волки совершили нападение на домашних животных в посёлке Дружная Горка, который находится в 40 километрах от Гатчины в Ленинградской области, сообщил 16 сентября глава Дружногорского территориального управления Михаил Усачёв.

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