Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • demyr150648
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Мошенникам пришлось раскошелиться: Крымчанин обманул СБУ, "продав" фото русского флага

Мошенникам пришлось раскошелиться: Крымчанин обманул СБУ, "продав" фото русского флага

Avia.pro - СМИ Камчатский мужик развел мошенников, ему предложили поджечь полицейскую машину, что он сделал? Предоплата за "профессионализм" В небольшом камчатском городке произошла история, которая могла бы стать сюжетом для остросюжетного фильма или комедийного сериала.

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Комментарии
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Александр Рожков
Гы, гы, гы... Эта ни чесна... Вот...
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10 час.

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