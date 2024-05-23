В Надыме ребенок частично провалился в дыру у подъезда. Как сообщает паблик «Злой и добрый надымчанин», в жилом доме на Комсомольской, 16 у первого подъезда после зимы начала разваливаться бетонная лестница.
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