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В Надыме ребенок частично провалился в дыру у подъезда

В Надыме ребенок частично провалился в дыру у подъезда

В Надыме ребенок частично провалился в дыру у подъезда. Как сообщает паблик «Злой и добрый надымчанин», в жилом доме на Комсомольской, 16 у первого подъезда после зимы начала разваливаться бетонная лестница.

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