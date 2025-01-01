Политолог Озер заявил, что Трамп может встретиться с Путиным в Стамбуле

Политолог Энгин Озен проинформировал о том, что победитель президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп имеет возможность начать переговорный процесс с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным на турецкой территории.
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