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Цукерберг: администрация Байдена пыталась заставить Meta удалить мем с Ди Каприо

Цукерберг: администрация Байдена пыталась заставить Meta удалить мем с Ди Каприо

Основатель Meta Марк Цукерберг заявил в разговоре с журналистом Джо Роганом, что администрация президента США Джо Байдена пыталась оказывать на него давление, заставляя удалить мем с актером Леонардо Ди Каприо о пандемии COVID-19.

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