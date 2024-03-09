Apple выступила против возвращения Fortnite на iPhone

Корпорация Apple отключила аккаунт разработчика игровой студии Epic Games. Руководство студии заявило на своем сайте, что компания Apple выступила против выпуска игр Epic Games на iPhone и прочих устройствах бренда, усложнив их публикацию.
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