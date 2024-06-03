BMW добавила новые дизельные версии четырем моделям

В конце весны европейская линейка планово обновилась, а гамма стала ещё шире! У «пятёрки» добавлена топ-версия 540d xDrive с шестицилиндровым дизелем, у компактвэна 2-Series Active Tourer и кроссоверов X1/X2 появились промежуточные переднеприводные версии sDrive20d с четырёхцилиндровым мотором.
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