Врачи назвали продлевающее жизнь минимальное количество шагов в день

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале минимальное количество шагов, которое нужно проходить в день, чтобы продлить жизнь.