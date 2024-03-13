Автор: АМАРАНТ "Мы вас ждали." Соседи скопили ударный кулак у Белoгopoдчины. А наши его разнесли.
"Снова как в 1943-м" Ад на северной гpaнице
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Никулин
опыт Даманского бы вспомнить..тогда подогнали грады и сожгли ..остров перестал существовать .так что -сжечь на хрен все в глубине границы на их территории и захватить близ лежащие поселки ..
Ответить
8 час.
ИП
Игорь Петров
Ответить
6 час.
Леонид Руси
Хохлы готовы умереть за Зелю, за наркотическое братство, за жидов-сатанистов... высоко поднимут радужный прапор
Ответить
4 час.
Свежие комментарии