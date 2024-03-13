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"Снова как в 1943-м" Ад на северной гpaнице

"Снова как в 1943-м" Ад на северной гpaнице

Автор:  АМАРАНТ "Мы вас ждали." Соседи скопили ударный кулак у Белoгopoдчины. А наши его разнесли.

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Комментарии
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Леонид Никулин
опыт Даманского бы вспомнить..тогда подогнали грады и сожгли ..остров перестал существовать  .так что -сжечь на хрен все в глубине границы на их территории и захватить близ лежащие поселки ..
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8 час.
ИП
Игорь Петров
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Хохлы готовы умереть за Зелю, за наркотическое братство, за жидов-сатанистов... высоко поднимут радужный прапор
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