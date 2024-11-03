Дональд Трамп высказал сожаление о своем уходе из Белого дома

Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, заявил, что считает своей ошибкой уход из Белого дома после выборов 2020 года, которые он до сих пор не признает, соответствующее заявление он сделал 3 ноября, выступая перед сторонниками в городе Литице.