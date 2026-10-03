Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X* заявил, что отказ западных элит от поиска компромисса по украинскому конфликту может стать для них историческим позором.
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