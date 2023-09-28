Экс-посол Франции: на Западе обсуждают необходимость диалога с РФ по Украине

Бывший посол Франции в США Жерар Аро заявил об активном обсуждении на Западе необходимости урегулирования с Россией украинского конфликта, ранее к этому призывал экс-президент Франции Николя Саркози, написала газета Le Figaro.
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