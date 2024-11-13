Какие задачи и где выполняет Черноморский флот в условиях новых вызовов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Черноморский флот России держит под контролем все Азово-Черноморское пространство, а также оказывает влияние на Каспий и Средиземное море, где действуют его надводные и подводные силы.
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