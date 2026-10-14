Сергей Собянин: Экономика Москвы сохраняет рост ключевых показателей

Прогноз социально‑экономического развития Москвы на 2027–2029 годы получил официальное одобрение. Столичные власти закрепили документ, который очерчивает траекторию развития мегаполиса на ближайшие три года.
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