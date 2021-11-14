Татьяна Брухунова. Фото Инстаграм Лидия ГубинаНикому не известная “серая мышка” из Тулы в декабре 2019 года вдруг стала самой популярной персоной у всех отечественных СМИ.
Мода имени Татьяны Брухуновой или как в 32 выглядеть старухой, имея миллионы
Комментарии
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Татьяна Козина
Бедный автор, соплями изошедший. Подозреваю, что она одна на двух чертей похожа, злоба раздирает, что "бедная дурнушка" хорошо устроилась. На самом деле, Танюша хорошо выглядит, миловидная женщина, , одни ямочки на щёчках чего стоят! еврейских или корейских корней - не имеет значения. А одевается она так, как её душа желает, не спрашивая советов, не оглядывясь на всех недовольных и критикующих, благо денег хватает. Я очень за неё рада, рада за Петросяна. И пусть эта семья будет счастлива!
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