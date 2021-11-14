Мода имени Татьяны Брухуновой или как в 32 выглядеть старухой, имея миллионы

Татьяна Козина

Бедный автор, соплями изошедший. Подозреваю, что она одна на двух чертей похожа, злоба раздирает, что "бедная дурнушка" хорошо устроилась. На самом деле, Танюша хорошо выглядит, миловидная женщина, , одни ямочки на щёчках чего стоят! еврейских или корейских корней - не имеет значения. А одевается она так, как её душа желает, не спрашивая советов, не оглядывясь на всех недовольных и критикующих, благо денег хватает. Я очень за неё рада, рада за Петросяна. И пусть эта семья будет счастлива!