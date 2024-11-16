Новый закон в Швеции нацелен на предметы роскоши

Шведская полиция объявила в пятницу, что было конфисковано имущество на общую сумму почти один миллион евро в соответствии с новым законом, который разрешает конфисковывать предметы роскоши у людей, не подозреваемых в совершении преступления.
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