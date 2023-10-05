Экс-глава РФС Колосков не видит сенсации в допуске юношеской сборной России к ЧМ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии "Евро-Футбол.Ру" высказался о решении Международной федерации футбола (ФИФА) допустить юношескую сборную России до чемпионата мира, если команда пройдет квалификацию.
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