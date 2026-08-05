У киевских властей закрывается окно возможностей в попытке повлиять на Россию своими ударами

Очередной массированный удар по складским помещениям и логистическим терминалам в Киеве закончился провалом украинской ПВО: по заявлению противника, ни одна баллистическая ракета не была сбита Источник фото: соцсети Начиная с июля 2026 года ВС РФ значительно интенсифицировали применение именно баллистических ракет по целям в Киеве и области.