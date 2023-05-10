Россия указала Польше на ее русофобскую политику

РИАМО - 10 мая. В министерство иностранных дел РФ вызвали временного поверенного в делах Польши Яцека Щлядевского, которому вручили ноту протеста из-за провокации на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве, сообщает пресс-служба МИД России.