РИАМО

43 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Starley Вячеслав
    Под запретом одежда жёлтого и синего цвета....Маразм в России крепчает. Дай дураку власть , он и лоб свой расшибет. П...В Москве 2 челове...
  • Людмила Абрамова
    к чему эта хрень "держал за руку"...должен был за ногу?)) долбанутый аля журналистПесков держал за ...
  • Людмила Абрамова
    последствия какие-как обычно погрозим пальцем?Захват школы в Ва...

Россия указала Польше на ее русофобскую политику

Россия указала Польше на ее русофобскую политику

РИАМО - 10 мая. В министерство иностранных дел РФ вызвали временного поверенного в делах Польши Яцека Щлядевского, которому вручили ноту протеста из-за провокации на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве, сообщает пресс-служба МИД России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх