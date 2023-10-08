Зарплату свыше 100 тысяч рублей в месяч получают только 4,2% жителей Алтайского края

Всего в России зарплату от 100 тысяч рублей получают 4,9 млн человек — 17,4 % от числа всех работников Численность работников, получающих за свой труд больше 100 тысяч рублей за месяц в Алтайском крае, не превысила и 15 тысяч человек по итогам среза текущего года.