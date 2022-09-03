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Посетителей ТЦ в Новосибирске эвакуировали из-за анонимного звонка о «минировании»

Посетителей ТЦ в Новосибирске эвакуировали из-за анонимного звонка о «минировании»

Неизвестный злоумышленник сообщил о бомбе, якобы заложенной в новосибирском ТЦ «Калейдоскоп». Посетителей торгово-развлекательного пространства оперативно эвакуировали из-за угрозы «минирования», пишут в местных сообществах в социальных сетях.

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