Посетителей ТЦ в Новосибирске эвакуировали из-за анонимного звонка о «минировании»

Неизвестный злоумышленник сообщил о бомбе, якобы заложенной в новосибирском ТЦ «Калейдоскоп». Посетителей торгово-развлекательного пространства оперативно эвакуировали из-за угрозы «минирования», пишут в местных сообществах в социальных сетях.