"Британцы должны уйти": Кенийцев разъярил отказ английской армии оплатить ущерб за пожар 2021 года

Кенийский суд обязал британскую армию выплатить компенсацию за пожар 2021 года. Возгорание уничтожило более 4800 гектаров земли во время военных учений, провёденных учебным подразделением британской армии в Кении (BATUK) накануне визита в страну Карла III.
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