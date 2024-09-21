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Циципас пошутил о фото с Медведевым

Циципас пошутил о фото с Медведевым

«Как мы там делали?», – подписал ее грек и отметил Медведева. Напомним, ранее у Медведева и Циципаса был конфликт, но в этом году грек отметил, что их отношения улучшились.

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