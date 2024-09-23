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Аргентина ждет поставки российской водки

Аргентина ждет поставки российской водки

Фото: sasmabv.com Центральные и южноамериканские рынки становятся все более привлекательными для российских производителей алкогольной продукции на фоне утраты доступа к традиционным европейским и североамериканским потребителям.

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