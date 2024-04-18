ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА: Самодиагностика

Специалисты в области эндокринологии предлагают несколько простых тестов, которые может провести любой желающий в домашних условиях и определить, нет ли у него признаков нарушения состояния щитовидной железы.
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