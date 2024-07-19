Читатель Толстов: сломанные скелеты, дипломаты в постели и смерть

«Читатель Толстов» в новом обзоре приглашает вас посетить Петербург Серебряного века, узнать, что думала о трагедии «Титаника» любимая писательница царя Николая Второго, посмотреть, как играли в футбол в годы войны, а также присмотреться внимательнее к своей собаке! Книга недели Светлана Волкова «Великая любовь Оленьки Дьяковой».