После угроз и психологического давления, пенсионер из Краснодара перевёл аферистам все свои сбережения

После угроз и психологического давления, пенсионер из Краснодара перевёл аферистам все свои сбереженияНесколько дней подряд 62-летний житель Краснодара подвергался изощрённым психологическим воздействиям и угрозам со стороны неизвестных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии