Кремль осудил подготовку покушения на главу "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически осуждает любые попытки покушения, в том числе предотвращенное покушение на главу правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили.
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